Explosão em estação de trem na Ucrânia deixa quatro mortos e 12 feridos

Três mulheres — uma agente da guarda de fronteira e dois civis — morreram na explosão, que ocorreu durante uma verificação de documentos em uma plataforma da estação de trem, informou a guarda de fronteira ucraniana em um comunicado.

Um homem detonou um artefato explosivo em uma estação de trem no norte da Ucrânia nesta sexta-feira (24), matando três pessoas e a si mesmo, informaram as autoridades.

"A explosão foi causada por um homem durante uma verificação de documentos em uma área controlada na estação ferroviária de Ovruch", na fronteira com Belarus, informou o serviço de fronteira nas redes sociais.

O homem, de 23 anos, também morreu enquanto era atendido em uma ambulância após a explosão, acrescentou.

A mídia ucraniana noticiou que ele havia detonado uma granada, mas um porta-voz do Ministério do Interior da Ucrânia disse à AFP que não era possível confirmar o tipo de artefato.

Uma imagem do local publicada no Telegram pelo serviço da guarda de fronteira ucraniano mostrou equipes de resgate ajudando as vítimas da explosão na plataforma.