EUA sanciona presidente colombiano Gustavo Petro e seu ministro do Interior

"O presidente Petro permitiu que os cartéis de drogas prosperassem e se recusou a interromper essa atividade", disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em comunicado.

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (24) sanções contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e contra o ministro do Interior, Armando Benedetti, acusados de não conter o tráfico ilícito de drogas.

"O presidente [Donald] Trump está tomando medidas firmes para proteger nossa nação e deixar claro que não toleraremos o tráfico de drogas para o nosso país", acrescentou.

As medidas, publicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês), implicam o bloqueio de qualquer propriedade que Petro, bem como sua esposa e um de seus filhos, possuam nos Estados Unidos, e também os impede de realizar transações internacionais com meios de pagamento localizados nos Estados Unidos.

Essas sanções ocorrem apesar de Petro afirmar que tem "lutado contra o narcotráfico durante décadas".

"Lutar contra o narcotráfico durante décadas e com eficácia me traz esta medida do governo da sociedade que tanto ajudamos a deter seus consumos de cocaína", escreveu Petro no X. "Nem um passo atrás e jamais de joelhos", acrescentou.