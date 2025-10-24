EUA mata seis pessoas em ataque contra suposta narcolancha no Caribe

Os Estados Unidos mantêm a pressão militar no Caribe e realizaram seu décimo ataque durante a noite contra um suposto barco do narcotráfico, com um balanço de seis mortos, anunciou nesta sexta-feira (24) o chefe do Pentágono, Pete Hegseth. A embarcação operava para o cartel Tren de Aragua, afirmou o secretário da Defesa no X.

"Nossos serviços de inteligência sabiam que a embarcação estava envolvida no contrabando de narcóticos", acrescentou. O ataque ocorreu em "águas internacionais". Até agora, 43 pessoas morreram na ofensiva marítima americana, segundo a contagem provisória da AFP com base em dados do Pentágono. Este foi o primeiro ataque noturno na região, explicou Hegseth, que acompanhou sua mensagem com um vídeo em preto e branco no qual se vê um barco navegando em velocidade normal, até que explode. "Se você é um narcoterrorista que contrabandeia narcóticos em nosso hemisfério, trataremos você como tratamos a Al-Qaeda", acrescentou o chefe do Pentágono. "Seja de dia ou de NOITE, rastrearemos suas rotas, perseguiremos seu pessoal, caçaremos você e o mataremos".

Governos de esquerda na região, como Venezuela ou Colômbia, protestam pelo que consideram ataques letais sem provas. - "Execuções extrajudiciais" - Os Estados Unidos estão cometendo "execuções extrajudiciais", afirmou na quinta-feira o presidente colombiano, Gustavo Petro, que mantém um confronto particular com o presidente Donald Trump.

O republicano avisou no início de seu atual mandato que estava disposto a usar todo o potencial militar americano para acabar com as rotas do narcotráfico e com os líderes dos cartéis. Para isso, declarou cartéis como o de Sinaloa ou Tren de Aragua "organizações terroristas", por meio de decreto presidencial. Isso permitiria a Washington, segundo o governo, usar as mesmas ferramentas que utilizou durante duas décadas em todo o mundo após os ataques de 11 de setembro de 2001 da Al-Qaeda.

Os Estados Unidos estão em "conflito armado" com os cartéis de drogas, explicou Trump em uma carta enviada ao Congresso. O mandatário assegura que o tráfico marítimo de drogas foi praticamente erradicado. No entanto, o ritmo dos ataques com mísseis contra as embarcações aumentou. Ao mesmo tempo, o presidente evoca de maneira crescente que está disposto a agir contra os interesses "narcoterroristas" em terra firme, sem esclarecer onde.