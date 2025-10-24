Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA impõe sanções ao presidente colombiano Gustavo Petro

Autor AFP
Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (24) sanções contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusado de não conter o tráfico ilícito de drogas, assim como contra sua esposa e seu filho.

"O presidente Petro permitiu que os cartéis de drogas prosperassem e se recusou a interromper essa atividade", disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em comunicado.

"O presidente [Donald] Trump está tomando medidas firmes para proteger nossa nação e deixar claro que não toleraremos o tráfico de drogas para o nosso país", acrescentou.

