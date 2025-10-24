Estudo aponta cerca de 10 milhões de imigrantes hispânicos em situação irregular nos EUA

Cerca de 10 milhões de imigrantes hispânicos estavam em situação irregular nos Estados Unidos em 2023, segundo o centro de estudos Pew Center. Os últimos dados do censo oficial nos Estados Unidos permitem ao Pew Center fazer uma radiografia da população "latina", que é "o segundo grupo racial ou étnico do país" (20% em 2024), de acordo com o texto recebido pela AFP na última quarta-feira.

Dos 14 milhões de imigrantes em situação irregular no país em 2023, 68%, ou 9,6 milhões, eram de origem hispânica. Entre 2000 e 2024, a população latina praticamente dobrou, passando de 35,3 milhões para 68 milhões. A mudança acelerou durante a presidência de Joe Biden (2021-2025), segundo os números fornecidos pelo Pew, já que entre 2021 e 2024 mais de um milhão de imigrantes provenientes da América Latina entraram anualmente no país, legal ou ilegalmente. No entanto, a composição da minoria latina nos Estados Unidos é mais complexa do que a divisão entre legais e ilegais.

"Mudou dramaticamente após 2000", explica o texto, segundo o qual "os nascimentos foram a principal fonte de crescimento da população hispânica". A pandemia de covid-19 também afetou a imigração em 2020 e 2021. "Em 2025 espera-se que o padrão volte às tendências de 2000-2021 como resultado das recentes mudanças na política de imigração da administração Trump", acrescentaram os especialistas do Pew Center. O governo de Donald Trump emitiu mais de 180 decretos e regulações para conter a imigração, legal e ilegal.