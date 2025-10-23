Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelenski vê momento em que há chance real de acabar com guerra na Ucrânia e deter Rússia

Autor Agência Estado
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta quinta-feira, 23, que "este é o momento em que há uma chance real de acabar com a guerra e deter a Rússia". A declaração foi feita após reunião em Paris com o presidente da França, Emmanuel Macron, com quem discutiu medidas de cooperação em defesa e segurança.

Em publicação no X, Zelenski disse que ambos "coordenaram posições antes da próxima reunião da Coalizão dos Dispostos" e que, para alcançar o fim do conflito, é preciso continuar aumentando a pressão sobre a Rússia, ampliar o apoio à Ucrânia e finalizar um acordo sobre as garantias de segurança.

O líder ucraniano acrescentou que a conversa com Macron abordou "as consequências dos ataques russos à Ucrânia" e o fortalecimento da defesa aérea e da resiliência energética, que classificou como "uma das principais prioridades nesta fase".

