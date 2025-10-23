Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em alta por resultados empresariais e otimismo comercial

Wall Street fecha em alta por resultados empresariais e otimismo comercial

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (23), satisfeita até o momento com a temporada de resultados empresariais, e animada pela confirmação de uma reunião entre o presidente americano Donald Trump e seu colega chinês Xi Jinping.

Após uma abertura sem impulso, o índice Dow Jones terminou o dia em alta de 0,31%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,89% e o ampliado S&P 500, 0,58%.

tmc/ni/db/dga/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar