Wall Street fecha em alta por resultados empresariais e otimismo comercial

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (23), satisfeita até o momento com a temporada de resultados empresariais, e animada pela confirmação de uma reunião entre o presidente americano Donald Trump e seu colega chinês Xi Jinping.

Após uma abertura sem impulso, o índice Dow Jones terminou o dia em alta de 0,31%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,89% e o ampliado S&P 500, 0,58%.