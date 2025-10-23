União Europeia anuncia novas sanções contra a Rússia

A União Europeia anunciou nesta quinta-feira, 23, um novo pacote de sanções contra a Rússia, com foco na "frota fantasma" de petroleiros, no comércio de gás natural e no setor financeiro russo.

"Hoje é um bom dia para a Europa e a Ucrânia", disse o ministro de Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, durante uma reunião do bloco em Bruxelas.