Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump indulta cofundador da plataforma de criptomoedas Binance, Chanpeng Zhao

Trump indulta cofundador da plataforma de criptomoedas Binance, Chanpeng Zhao

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu anistia ao cofundador da Binance, Changpeng Zhao, que havia sido condenado, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (23), ao mesmo tempo que acusou o antecessor de Trump, Joe Biden, de lançar uma "guerra" contra o setor.

"Em seu esforço para punir a indústria das criptomoedas, a administração Biden perseguiu o senhor Zhao, apesar de não haver acusações de fraude nem vítimas identificáveis", disse a Casa Branca em um comunicado enviado à AFP.

Zhao declarou-se culpado de violar as leis contra lavagem de dinheiro dos Estados Unidos no fim de 2023 e cumpriu uma sentença de prisão de quatro meses em 2024.

da-dk/md/mr/db/yr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar