Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Israel 'não fará nada' com Cisjordânia

Trump diz que Israel 'não fará nada' com Cisjordânia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23) que Israel "não fará nada" com a Cisjordânia, depois que legisladores israelenses aprovaram projetos de lei que abrem caminho para a anexação do território ocupado.

"Não se preocupem com a Cisjordânia, Israel não fará nada com a Cisjordânia", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, quando foi perguntado se estava preocupado com as votações do parlamento israelense.

dk/jz/dga/rpr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar