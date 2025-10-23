Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Republicanos alertam para possível caos nos aeroportos dos EUA devido ao shutdown

Autor AFP
Tipo Notícia

Legisladores republicanos alertaram, nesta quinta-feira (23), sobre o possível caos nos aeroportos dos Estados Unidos devido à paralisação prolongada do governo (shutdown), que ameaça se estender até novembro. 

A paralisação parcial de serviços não essenciais do governo federal entrou em sua quarta semana, e os republicanos do presidente Donald Trump e a oposição democrata enfrentam crescente pressão para pôr fim ao impasse. 

Mais de 60.000 controladores de tráfego aéreo e funcionários da Administração de Segurança dos Transportes (TSA) estão trabalhando sem remuneração. 

O governo alertou que o aumento do absenteísmo pode gerar caos nos aeroportos. 

"Estamos entrando na temporada de férias e no auge da temporada de futebol americano. Esta é a época mais movimentada de viagens nos Estados Unidos", disse o presidente da Câmara de Representantes, Mike Johnson, em coletiva de imprensa. 

A paralisação mais longa do governo ocorreu durante o primeiro mandato de Trump, em 2019, e durou 35 dias. 

O absenteísmo de milhares de funcionários de aeroportos que disseram estar doentes em vez de ir trabalhar sem receber pagamento foi um dos motivos pelos quais Trump encerrou a paralisação.

