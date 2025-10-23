Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido pedirá mais mísseis de longo alcance para Ucrânia na cúpula em Londres

AFP
Autor
AFP Autor
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, vai instar os líderes europeus a ampliar o envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia durante uma cúpula em Londres nesta sexta-feira (24), que contará com a presença do presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Segundo comunicado de seu gabinete, Starmer pedirá aos aliados que "redobrem a entrega de capacidades de longo alcance para que a Ucrânia possa consolidar os avanços obtidos nesta semana", durante a reunião da chamada "coalizão de voluntários".

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e o holandês Dick Schoof também participarão do encontro em Londres, enquanto outros líderes, entre eles o presidente francês Emmanuel Macron, participarão por videoconferência.

A cúpula ocorre um dia depois de Zelensky pedir a seus pares europeus, em uma reunião em Bruxelas, a aprovação de um novo empréstimo financiado com ativos russos congelados.

Os aliados ocidentais de Kiev intensificaram esta semana a pressão sobre Moscou.

Os Estados Unidos anunciaram duras sanções contra o petróleo russo, e a União Europeia aprovou, na quinta-feira, um embargo total às importações de gás natural liquefeito (GNL) russo até o fim de 2026, dentro de um novo pacote de sanções.

Além de reforçar as medidas energéticas, Starmer pedirá aos líderes europeus que "concluam o trabalho sobre os ativos soberanos russos para liberar bilhões de libras destinadas a financiar a defesa da Ucrânia", segundo o governo britânico.

O apelo por maior apoio militar vem depois de Zelensky não ter conseguido obter mísseis de longo alcance Tomahawk durante sua recente visita a Washington, apesar das insistentes solicitações por armamentos capazes de atingir alvos em território russo.

Starmer também anunciará a "aceleração" de um programa de fabricação de mísseis de defesa aérea, com o objetivo de entregar à Ucrânia mais de 5 mil dessas armas.

Segundo o comunicado, cerca de 140 unidades de mísseis "leves multipropósito" serão enviadas ainda neste inverno no hemisfério norte.

