Presidente de Equador denuncia tentativa de envenenamento com marmelada e chocolate

O presidente do Equador, Daniel Noboa, disse nesta quinta-feira (23) que tentaram envenená-lo com "três substâncias químicas" adicionadas a uma marmelada e a chocolates que ganhou de presente em um evento público.

A presença de três compostos "em alta concentração é impossível que não tenha sido intencional", disse Noboa em entrevista à emissora CNN. "Apresentamos a denúncia, apresentamos as provas, a concentração dos três compostos químicos", acrescentou.