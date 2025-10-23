Presidente da Indonésia agradece apoio do Brasil à adesão do país ao Brics

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, agradeceu nesta quinta-feira, 23, o apoio do Brasil à adesão do país ao Brics, durante declaração à imprensa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Jacarta. Para Subianto, a entrada da Indonésia no bloco reflete a "relação estratégica e de confiança" entre os dois países.

O líder indonésio lembrou a visita ao Brasil que fez em julho e destacou que os encontros com Lula têm sido "intensos e produtivos".