Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prêmio de direitos humanos da UE vai para jornalistas presos

Prêmio de direitos humanos da UE vai para jornalistas presos

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Andrzej Poczobut, de Belarus, e Mzia Amaghlobeli, da Geórgia, são agraciados com o Prêmio Sakharov. Presidente do Parlamento Europeu disse que a coragem de ambos os tornou símbolos da luta por liberdade e democracia.Os jornalistas Andrzej Poczobut, de Belarus, e Mzia Amaghlobeli, da Geórgia, venceram a edição deste ano do Prêmio Sakharov, a maior distinção em direitos humanos da União Europeia (UE). "Os dois jornalistas estão atualmente presos sob acusações forjadas simplesmente por fazerem seu trabalho e se manifestaram contra a injustiça", afirmou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ao anunciar o prêmio nesta quarta-feira (22/10). Metsola destacou ainda que a coragem de ambos os tornou símbolos da luta por liberdade e democracia. Ela afirmou que o Parlamento Europeu exige a libertação dos dois jornalistas. Correspondente do jornal polônes Gazeta Wyborcza, Poczobut pertence a uma minoria polonesa em Belarus. Ele é conhecido por suas críticas ao regime de Alexander Lukashenko, além de ser considerado uma figura simbólica na luta pela liberdade e democracia no país. Em 2021, ele foi preso, e posteriormente condenado a oito anos de prisão por "ameaçar a segurança nacional de Belarus". Já Amaghlobeli fundou dois veículos de comunicação independentes na Geórgia. Em agosto deste ano, ela foi condenada a dois anos de prisão por supostamente ter agredido um policial durante um protesto contra o governo. Ativistas de direitos humanos denunciam o caso como uma tentativa de restringir a liberdade de imprensa. Ela é a primeira mulher presa política desde a independência do país. Prêmio Sakharov A distinção concedida pelo Parlamento Europeu é uma homenagem a quem tenha feito contribuições excepcionais à defesa dos direitos humanos ou ao livre-pensamento. O prêmio foi batizado em homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov. Atribuído pelo Parlamento Europeu a indivíduos ou organizações todos os anos desde 1988, ele visa reconhecer o trabalho em prol da defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, em particular a liberdade de expressão, a salvaguarda dos direitos das minorias, o respeito pelo direito internacional, o desenvolvimento da democracia e a defesa do Estado de direito. Entre os agraciados no passado estão o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e o líder oposicionista Alexei Navalny, morto no início de 2024. Em 2024, o prêmio foi entregue aos líderes oposicionistas venezuelanos Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia pelos esforços de ambos para restaurar a democracia no país da América Latina. cn/md (AP, epd, AFP, Lusa)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar