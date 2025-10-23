Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo opera em alta após sanções dos Estados Unidos contra Rússia

Autor AFP
Tipo Notícia

Os preços do petróleo operavam em alta expressiva nesta quinta-feira, de mais de 5%, impulsionados pelos anúncios de sanções dos Estados Unidos às duas maiores petrolíferas russas, Rosneft e Lukoil, que poderiam limitar a oferta no mercado.

Às 9h20 GMT (6h20 de Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em dezembro, operava em alta de 5,05%, a 65,75 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, avançava 5,18%, a 61,53 dólares.

Na Ásia, os preços do petróleo subiram quase 3% nesta quinta-feira.

Trump anunciou as sanções na quarta-feira em Washington, após declarar que as conversas com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para acabar com a guerra na Ucrânia "não levam a lugar nenhum".

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, pediu aos aliados dos Estados Unidos que se unam às sanções.

