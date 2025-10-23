Petróleo dispara após sanções dos EUA contra a Rússia

O barril do Brent para entrega em dezembro subiu 5,43%, aos US$ 65,99, e o do WTI para o mesmo mês teve alta de 5,62%, aos US$ 61,79.

Os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira (23), impulsionados pelas sanções impostas por Washington às duas maiores empresas de petróleo da Rússia, Rosneft e Lukoil, que ameaçam reduzir significativamente a oferta.

"Diante da recusa do presidente Putin a encerrar essa guerra sem sentido, o Departamento do Tesouro impõe sanções a duas das mais importantes companhias petrolíferas que financiam a máquina de guerra do Kremlin", anunciou ontem o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

"O mercado foi claramente sacudido por essas novas sanções, muito severas", disse John Kilduff, da Again Capital. "Rosneft e Lukoil representam entre 50% e 55% da produção russa de petróleo", destacou Giovanni Staunovo, analista do UBS.

As exportações dos dois grupos somam cerca de 3 milhões de barris por dia, segundo especialistas do setor.

