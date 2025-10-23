BRASIL INDONÉSIA: Lula defende comércio livre e aproximação entre Brasil e Ásia durante visita à Indonésia

ISRAEL GAZA CONFLITO: Vice-presidente dos EUA rejeita anexação israelense na Cisjordânia antes da visita de Rubio

RELIGIÃO VATICANO: Papa Leão XIV reza com rei Charles III em cerimônia inédita desde o cisma anglicano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou, nesta quinta-feira (23), a assinatura de acordos econômicos com a Indonésia e defendeu o "comércio livre", no início de uma viagem para fortalecer os laços com o sudeste asiático, também afetado pelas tarifas dos Estados Unidos.

O rei Charles III tornou-se, nesta quinta-feira (23), o primeiro monarca britânico a rezar publicamente com um papa desde o cisma anglicano, há cinco séculos, durante uma celebração presidida por Leão XIV na Capela Sistina.

JERUSALÉM:

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, condenou nesta quinta-feira (23) as discussões no Parlamento israelense sobre projetos de anexação da Cisjordânia ocupada, após críticas semelhantes do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, antes de sua viagem a Israel.

JERUSALÉM:

Imprensa estrangeira decepcionada com decisão da Justiça de adiar acesso a Gaza

A Associação de Imprensa Estrangeira em Jerusalém (FPA) expressou sua decepção, nesta quinta-feira (23), após a Suprema Corte israelense adiar sua decisão sobre seu pedido de acesso independente a Gaza, que vinha buscando há dois anos.

WASHINGTON:

Trump e Petro trocam ameaças; EUA bombardeia embarcações no Pacífico

O presidente americano Donald Trump e seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, trocaram ameaças na quarta-feira (22), mesmo dia em que o governo dos Estados Unidos anunciou ataques contra duas supostas embarcações do narcotráfico no Oceano Pacífico, que deixaram cinco mortos.

PORT OF SPAIN:

Família de trinitino morto em bombardeio dos EUA diz que ele ligou antes de embarcar

A família de um dos dois trinitinos mortos em um ataque americano contra um suposto barco do narcotráfico disse, nesta quarta-feira (23) à AFP, que seu parente os contactou por videochamada pouco antes de embarcar na Venezuela rumo ao seu país.

BUENOS AIRES:

Argentinos questionam até quando 'tolerar' austeridade de Milei, diz economista

Os argentinos se perguntam "para quê e até quando" tolerar o plano de austeridade do presidente Javier Milei, disse à AFP o economista especialista em tendências sociais e consumo Guillermo Oliveto, às vésperas das eleições legislativas de meio de mandato no domingo (26).

BRUXELAS:

Zelensky aplaude 'mensagem forte' das sanções dos EUA contra Moscou

As sanções dos Estados Unidos contra a Rússia enviam uma "mensagem forte" ao presidente russo, Vladimir Putin, para que acabe com a guerra, comemorou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quinta-feira (23) em uma cúpula europeia em Bruxelas.

PARIS:

Tribunal francês condena TotalEnergies por mensagens enganosas sobre metas climáticas

A Justiça francesa condenou, nesta quinta-feira (23), a TotalEnergies por mensagens enganosas aos consumidores sobre seus compromissos de neutralidade de carbono até 2050, na primeira sentença do tipo contra um gigante do setor de petróleo.

(França clima meio-ambiente energia, 540 palavras, já transmitida)

