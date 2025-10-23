Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

Autor AFP
AFP Autor
PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL INDONÉSIA: Lula defende comércio livre e aproximação entre Brasil e Ásia durante visita à Indonésia

RELIGIÃO VATICANO: Papa Leão XIV reza com rei Charles III em cerimônia inédita desde o cisma anglicano

ISRAEL GAZA CONFLITO: Vice-presidente dos EUA rejeita anexação israelense na Cisjordânia antes da visita de Rubio

=== BRASIL INDONÉSIA ===

JACARTA:

Lula defende comércio livre e aproximação entre Brasil e Ásia durante visita à Indonésia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou, nesta quinta-feira (23), a assinatura de acordos econômicos com a Indonésia e defendeu o "comércio livre", no início de uma viagem para fortalecer os laços com o sudeste asiático, também afetado pelas tarifas dos Estados Unidos.

(Brasil diplomacia Indonésia, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO 

=== RELIGIÃO VATICANO GB ===

VATICANO:

Papa Leão XIV reza com rei Charles III em cerimônia inédita desde o cisma anglicano

O rei Charles III tornou-se, nesta quinta-feira (23), o primeiro monarca britânico a rezar publicamente com um papa desde o cisma anglicano, há cinco séculos, durante uma celebração presidida por Leão XIV na Capela Sistina. 

(Religião GB diplomacia Vaticano realeza Itália, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ISRAEL GAZA CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Vice-presidente dos EUA rejeita anexação israelense na Cisjordânia antes da visita de Rubio

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, condenou nesta quinta-feira (23) as discussões no Parlamento israelense sobre projetos de anexação da Cisjordânia ocupada, após críticas semelhantes do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, antes de sua viagem a Israel.

(EUA palestinos conflito diplomacia Israel)

FOTOS, VIDEO 

JERUSALÉM:

Imprensa estrangeira decepcionada com decisão da Justiça de adiar acesso a Gaza

A Associação de Imprensa Estrangeira em Jerusalém (FPA) expressou sua decepção, nesta quinta-feira (23), após a Suprema Corte israelense adiar sua decisão sobre seu pedido de acesso independente a Gaza, que vinha buscando há dois anos. 

(Israel conflito Palestinos imprensa)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump e Petro trocam ameaças; EUA bombardeia embarcações no Pacífico

O presidente americano Donald Trump e seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, trocaram ameaças na quarta-feira (22), mesmo dia em que o governo dos Estados Unidos anunciou ataques contra duas supostas embarcações do narcotráfico no Oceano Pacífico, que deixaram cinco mortos.

(EUA Colômbia Venezuela narcotráfico, 720 palavras, já transmitida)

PORT OF SPAIN:

Família de trinitino morto em bombardeio dos EUA diz que ele ligou antes de embarcar

A família de um dos dois trinitinos mortos em um ataque americano contra um suposto barco do narcotráfico disse, nesta quarta-feira (23) à AFP, que seu parente os contactou por videochamada pouco antes de embarcar na Venezuela rumo ao seu país.

(EUA Venezuela Trinidad e Tobago narcotráfico, 400 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Argentinos questionam até quando 'tolerar' austeridade de Milei, diz economista

Os argentinos se perguntam "para quê e até quando" tolerar o plano de austeridade do presidente Javier Milei, disse à AFP o economista especialista em tendências sociais e consumo Guillermo Oliveto, às vésperas das eleições legislativas de meio de mandato no domingo (26).

(Argentina eleições política economia, 630 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Zelensky aplaude 'mensagem forte' das sanções dos EUA contra Moscou

As sanções dos Estados Unidos contra a Rússia enviam uma "mensagem forte" ao presidente russo, Vladimir Putin, para que acabe com a guerra, comemorou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quinta-feira (23) em uma cúpula europeia em Bruxelas.

(UE EUA conflito Rússia Ucrânia, 460 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Tribunal francês condena TotalEnergies por mensagens enganosas sobre metas climáticas

A Justiça francesa condenou, nesta quinta-feira (23), a TotalEnergies por mensagens enganosas aos consumidores sobre seus compromissos de neutralidade de carbono até 2050, na primeira sentença do tipo contra um gigante do setor de petróleo.

(França clima meio-ambiente energia, 540 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

--- FUTEBOL

-- Acompanhamento da rodada da Liga Europa

