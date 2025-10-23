Onda de calor deixa duas espécies de coral 'funcionalmente extintas' nos EUA

Uma onda de calor marinha sem precedentes em 2023 deixou duas espécies de coral "funcionalmente extintas" no Arrecife de Coral da Flórida, alertou um estudo divulgado nesta quinta-feira (23), que também destaca os crescentes riscos das mudanças climáticas para os oceanos em todo o mundo. Conhecidos como corais "chifre-de-alce" e "chifre-de-veado" por terem formas semelhantes aos chifres desses animais, as duas espécies são vitais para os ecossistemas por serem "construtoras de arrecifes", que por muito tempo dominaram as águas da Flórida e do Caribe.

Ambas as espécies, especialmente o coral chifre-de-alce, formavam estruturas ramificadas semelhantes às de uma floresta, oferecendo hábitats essenciais para os peixes e atuando como barreiras naturais contra as ondas fortes e a erosão costeira. Desde a década de 1970, essas espécies vêm diminuindo devido a ameaças como as mudanças climáticas e a pesca predatória, o que as deixou em risco crítico de extinção. Mas a onda de calor de 2023 na costa da Flórida representou a sentença de morte para as duas espécies no Arrecife de Coral da Flórida, o terceiro maior do mundo. "A quantidade de exemplares dessas espécies que restam hoje no arrecife é tão baixa que já não conseguem cumprir sua função ecológica no ecossistema", disse à AFP Ross Cunning, biólogo do Aquário Shedd, em Chicago, e coautor do estudo publicado na revista científica Science.

Os corais são formados por minúsculos animais individuais chamados pólipos, que mantêm uma relação simbiótica com algas microscópicas que vivem dentro de seus tecidos. Quando essas algas são afetadas pelo calor ou pela poluição, elas se desprendem, o que faz com que o coral "empalideça" e se torne vulnerável a doenças e à morte. Em alguns casos a recuperação é possível, mas a nova pesquisa confirmou que ambas as espécies foram praticamente aniquiladas, com uma mortalidade que varia entre 98% e 100% nos arquipélagos de Florida Keys e Dry Tortugas.