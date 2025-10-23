'No crazy war, please', pede Maduro ante ações militares dos EUA

"No crazy war, please!"... O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira (23) que a "Venezuela quer paz" diante do que considera uma ameaça de invasão militar por parte dos Estados Unidos. Em agosto, Washington enviou contratorpedeiros, um submarino e barcos com efetivos das forças especiais para águas internacionais no Caribe. Em 2 de setembro, essa flotilha realizou o primeiro dos nove ataques contra embarcações e submersíveis, dois deles no Pacífico, nos quais matou pelo menos 37 supostos traficantes de drogas.

Maduro classificou essas operações de ameaça e assédio, e garante que elas têm como objetivo uma mudança de regime para se apropriar do petróleo venezuelano. "Não à guerra", disse Maduro durante uma assembleia com sindicatos associados ao chavismo ao enviar uma mensagem aos trabalhadores dos Estados Unidos. "'Yes peace, yes peace, forever, peace forever. No crazy war!' Não à guerra louca! 'No crazy war!'" "Isso se chama linguagem 'tarzaneada'. Se traduzimos ao espanhol tipo Tarzan seria [em português] 'não guerra, não guerra, não querer guerra, não à guerra dos loucos, não à loucura da guerra', essa seria a tradução de verdade", brincou Maduro. O termo "tarzaneado" se refere a uma linguagem na qual se omitem artigos, preposições e conjugações complexas.