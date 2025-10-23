Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México entrega a EUA chinês detido em Cuba acusado de tráfico de fentanil (governo)

México entrega a EUA chinês detido em Cuba acusado de tráfico de fentanil (governo)

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um cidadão chinês acusado de narcotráfico detido em Cuba foi entregue à Justiça dos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (23) o governo mexicano, que fez a gestão de sua extradição e entrega com Havana.

Zhi Dong Zhang, que em julho escapou da prisão domiciliar no México, foi transferido para autoridades americanas com mediação do governo e da Procuradoria-Geral, informou o secretário de Segurança mexicano Omar García Harfuch.

sem/cjc/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar