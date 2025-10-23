Messi renova com o Inter Miami 

A liga americana de futebol (MLS) anunciou nesta quinta-feira (23) a renovação de Lionel Messi com o Inter Miami, o que garante que o astro argentino estará em atividade durante a Copa do Mundo do ano que vem. "Leo Messi continuará sendo jogador da MLS pelo Inter Miami", escreveu a conta oficial da competição na rede social X, sem dar mais detalhes.

O vínculo anterior de Messi, de 38 anos, com o Inter termina em dezembro e será renovado até o final da temporada 2028, sem opção de extensão, disse à AFP uma fonte próxima às negociações. Se cumprir integralmente o novo contrato, o craque argentino continuará jogando até os 41 anos. Messi, que já declarou que o Inter Miami será seu último clube, ainda não confirmou publicamente sua participação na Copa do Mundo de 2026, na qual a Argentina defenderá o título. O camisa 10 vinha negociando há meses a renovação de um contrato que nesta temporada lhe rendeu um salário de US$ 20,4 milhões (cerca de R$ 110 milhões na cotação atual).