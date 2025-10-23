Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Índia propõe regras mais severas sobre IA para combater desinformação

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A Índia propôs um conjunto de medidas para regulamentar a inteligência artificial (IA), com o objetivo de conter a propagação de desinformação e vídeos manipulados no país mais populoso do mundo.

O Ministério da Tecnologia da Informação anunciou as medidas ao citar "o crescente abuso da tecnologia para a criação de conteúdos gerados artificialmente".

"Casos recentes de disseminação viral de conteúdos de áudio, vídeo e informações falsificadas nas redes demonstraram o potencial da IA generativa de criar falsidades convincentes", afirma a pasta em um comunicado.

"Os conteúdos podem ser usados como armas para propagar desinformação, prejudicar reputações, manipular ou influenciar eleições ou cometer fraude financeira", acrescenta a nota.

A Índia tem mais de 900 milhões de usuários da internet, segundo dados do setor.

A China tem um número maior de pessoas na internet, mas a Índia está mais aberta às gigantes do setor de tecnologia dos Estados Unidos.

O governo indiano criou um portal chamado Sahyog ("cooperar" em língua hindi) que permite automatizar o processo de envio de notificações governamentais a intermediários de conteúdo, como o X ou Facebook.

As grandes empresas de IA que buscam atrair usuários na quinta maior economia do mundo anunciaram vários projetos de expansão desde o início do ano.

A startup americana Anthropic anunciou que planeja abrir um escritório na Índia e seu CEO, Dario Amodei, se reuniu com o primeiro-ministro Narendra Modi.

A OpenAI também abrirá um escritório na Índia e seu CEO, Sam Altman, destacou que o uso do ChatGPT quadruplicou no último ano no país asiático. 

Por sua vez, a empresa de IA Perplexity anunciou uma parceria com a gigante indiana de telecomunicações Airtel.

