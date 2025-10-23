Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França diz aguardar que UE 'conclua' trabalho sobre acordo com Mercosul

França diz aguardar que UE 'conclua' trabalho sobre acordo com Mercosul

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou na noite desta quinta-feira (23) que o país ainda espera que a Comissão Europeia "conclua" o trabalho para a aplicação do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, e Berlim pressiona para que isso ocorra o quanto antes.

No ano passado, a União Europeia e o bloco sul-americano formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai acordaram criar a maior zona de livre comércio do mundo, com uma população conjunta de cerca de 700 milhões de habitantes, e Bruxelas iniciou em setembro o processo de ratificação do tratado entre os países-membros.

A Comissão Europeia, órgão executivo da UE, prometeu medidas de proteção "robustas" aos agricultores europeus, que se dizem ameaçados pelo pacto, em uma tentativa de obter o aval da França, seu principal opositor.

"Temos as cláusulas de salvaguarda, o reforço dos controles aduaneiros, os auxílios à pecuária, muitas medidas de acompanhamento, além de um melhor controle dos produtos sanitários e fitossanitários que entram em nosso território", afirmou o presidente francês em entrevista coletiva em Bruxelas.

"Esperamos que tudo isso seja concluído e também aguardamos a notificação aos países do Mercosul dessas medidas de salvaguarda e desse acompanhamento indispensável que solicitamos", acrescentou ele ao término de uma reunião do Conselho Europeu.

"Hoje, o governo francês, assim como os demais, espera essas respostas. Mas tudo caminha na direção certa para proteger os setores mais expostos e também os consumidores europeus", prosseguiu, dizendo esperar uma resolução "nas próximas semanas".

O acordo com o Mercosul conta com vários defensores na Europa, como a Alemanha, que busca novos mercados para suas empresas, especialmente após o retorno de Donald Trump à Casa Branca e a imposição de tarifas.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que o Conselho Europeu aprovou nesta quinta um calendário que prevê, em caso de consenso entre os 27 membros do bloco, a assinatura do acordo em 19 de dezembro.

ma-vl/jca/ega/arm/cjc/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

mercosul

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar