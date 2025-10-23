Flávio Bolsonaro sugere que os EUA bombardeiem embarcações do tráfico de drogas no Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, sugeriu nesta quinta-feira (23) que os Estados Unidos bombardeiem embarcações no Rio de Janeiro para combater o narcotráfico, como vêm fazendo no Caribe e no Pacífico. O governo de Donald Trump enviou uma frota de destróieres, um submarino e navios de guerra para águas do Caribe com o argumento de impedir a chegada de entorpecentes por via marítima ao seu país.

Desde 2 de setembro, realizou uma série de ataques contra o que apresenta como lanchas "narcoterroristas". As forças militares americanas reivindicaram até agora nove ataques desse tipo nas últimas semanas, com um saldo de 37 mortos. "Que inveja! Ouvi dizer que há barcos como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil de drogas. Não gostariam de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?", escreveu Flávio Bolsonaro na rede X. Sua mensagem respondia a uma publicação do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que mostrava um vídeo do momento em que uma lancha é atingida por um míssil disparado pela Marinha dos Estados Unidos e pega fogo.