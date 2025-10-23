EUA realizam o nono ataque a embarcações que estariam a serviço do narcotráfico

As forças dos Estados Unidos lançaram nesta quarta-feira, 22, o nono ataque contra embarcações supostamente carregadas de drogas. Segundo o secretário de Defesa, Pete Hegseth, a ação ocorreu no Oceano Pacífico. Na noite da terça-feira, 21, os militares americanos alvejaram outra embarcação na mesma região, de acordo com Hegseth. As duas ofensivas mataram cinco pessoas.

Até então, os bombardeios a barcos que supostamente estão a servido de cartéis de drogas se concentravam no Mar do Caribe. Desde que a ofensiva começou, no mês passado, 37 pessoas já morreram, segundo o governo americano.