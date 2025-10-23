Durante visita de Lula, Brasil e Indonésia assinam acordos de cooperação bilateral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, comandaram nesta quinta-feira, 23, no Palácio Merdeka, em Jacarta, uma cerimônia de assinatura de atos e memorandos de cooperação bilateral.

O evento contou com a participação de ministros e representantes do setor privado do Brasil e da Indonésia. Foram firmados acordos nas áreas de energia, mineração, agricultura, ciência, tecnologia, estatística e comércio.