Coreia do Norte constrói monumento aos soldados mortos na guerra da Ucrânia

Autor AFP
Tipo Notícia

A Coreia do Norte está construindo um monumento em memória de seus soldados mortos na guerra da Rússia contra a Ucrânia, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira (23), enquanto o líder Kim Jong Un exaltou o momento "histórico" das relações com Moscou.

A nação isolada e com armas nucleares tornou-se um aliado fundamental desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Enviou milhares de soldados e contêineres cheios de armas para ajudar o Kremlin a expulsar as forças ucranianas do oeste da Rússia.

Pelo menos 600 soldados norte-coreanos morreram e milhares ficaram feridos nesse conflito, segundo estimativas da Coreia do Sul.

De acordo com a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA, o chamado Museu Memorial das Proezas Militares está sendo construído na capital, Pyongyang, onde Kim e o embaixador russo na Coreia do Norte participaram, nesta quinta-feira, da cerimônia de início das obras.

Kim afirmou em seu discurso que o memorial "é um santuário sagrado dedicado à imortalidade dos verdadeiros patriotas".

O líder garantiu que as tropas de seu país estão há um ano na região russa de Kursk e as elogiou por ajudarem Moscou a alcançar uma "vitória decisiva", segundo a KCNA.

"Nossos heróis destruíram os diabólicos invasores neonazistas com seu firme espírito de não tolerar nenhuma agressão, mas de aniquilar os agressores", destacou.

Kim acrescentou que a relação entre a Coreia do Norte e a Rússia "está agora atingindo seu ponto mais alto na história".

Segundo Kim, o monumento contará com esculturas dedicadas aos soldados norte-coreanos que lutaram na Rússia, bem como com fotos e obras de arte que retratam os combates.

