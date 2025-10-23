Comissão Europeia quer abolir a mudança de horário

Enquanto os europeus se preparam para passar neste fim de semana para o horário de inverno, a Comissão Europeia defendeu, nesta quinta-feira (23), a abolição da mudança de horário plebiscitada em consultas populares. A mudança para o horário de inverno e verão a cada seis meses foi implementada na Europa nos anos 1970 para realizar economias de energia em plena crise do petróleo.

A Comissão Europeia propôs desde 2018 aboli-la em uma vasta consulta através da Europa; 84% dos participantes, ou seja, cerca de 4 milhões de pessoas, se pronunciaram a favor do fim deste uso e, posteriormente, o Parlamento deu sua autorização. Os partidários da supressão destacam os impactos negativos da mudança de horário na saúde ou nos acidentes de trânsito e destacam que as economias de energia se tornaram modestas devido à generalização das iluminações de baixo consumo. No entanto, a medida nunca foi aplicada por não se alcançar um acordo entre os 27 países. Com motivo da mudança para o horário de inverno, os deputados europeus voltaram a abordar o tema, durante um debate no plenário de Estrasbrugo.