Colômbia pede aos EUA que 'cessem' ataques contra embarcações

O governo colombiano pediu na noite de quarta-feira à Casa Branca que "cesse" os ataques a embarcações no Pacífico e no Caribe, as quais Washington acusa de transportar drogas, informou um comunicado oficial. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou na quarta-feira dois ataques contra supostas embarcações de narcotraficantes no Pacífico, acompanhando a informação com vídeos de sua destruição nas redes sociais.

"A Colômbia faz um apelo ao governo dos Estados Unidos para que cesse esses ataques e o insta a respeitar as normas ditadas pelo direito internacional", diz a nota do Ministério das Relações Exteriores colombiano. O governo de Gustavo Petro, envolvido em fortes tensões com Trump, "rejeita a destruição de uma embarcação supostamente relacionada ao narcotráfico no Oceano Pacífico por parte dos Estados Unidos", acrescenta o comunicado. Trump e Petro trocaram ameaças acaloradas na quarta-feira por esses episódios no Pacífico, que deixaram cinco mortos. O dirigente americano qualificou Petro como "criminoso" e sugeriu que ele era um narcotraficante que estava levando seu país à ruína. O colombiano respondeu que se defenderá "legalmente com advogados americanos".