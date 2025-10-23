China e EUA anunciam negociações comerciais na Malásia

"Segundo o que foi acordado pela China e pelos Estados Unidos, (...) o vice-primeiro-ministro He Lifeng liderará uma delegação na Malásia de 24 a 27 de outubro e participará de negociações econômicas e comerciais com os Estados Unidos", informou o Ministério do Comércio chinês em comunicado.

A China anunciou nesta quinta-feira (23) que iniciará nos próximos dias uma nova rodada de negociações comerciais com os Estados Unidos na Malásia, após uma nova escalada tarifária entre as duas maiores economias mundiais.

A Malásia receberá a partir de domingo (26) a reunião de cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que terá a presença do presidente americano, Donald Trump.

Após vários meses de trégua, China e Estados Unidos voltaram a travar uma nova batalha comercial este mês, depois que Pequim anunciou um controle maior sobre as exportações de terras raras e tecnologias relacionadas.

Trump respondeu com a ameaça de impor tarifas adicionais de 100% sobre todas as importações da China e cancelar um encontro com seu homólogo Xi Jinping previsto para este mês na Coreia do Sul.

O presidente republicano, no entanto, explicou posteriormente que espera fechar um "bom" acordo com a China e encerrar a guerra comercial.