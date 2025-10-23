Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Candidatos à prefeitura de Nova York condenam operação migratória

Candidatos à prefeitura de Nova York condenam operação migratória

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma operação federal de imigração contra vendedores ambulantes na cidade de Nova York, realizada na terça-feira, provocou fortes protestos entre os moradores e a condenação unânime dos candidatos à prefeitura da cidade.

O Departamento de Segurança Nacional informou que agentes federais detiveram nove "imigrantes ilegais" na terça-feira sob suspeita de diversos crimes, incluindo a venda de produtos falsificados.

Os nova-iorquinos responderam à operação com passeatas na terça e na quarta-feira por algumas ruas de Manhattan, que exigiram a saída imediata do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) da cidade.

"É muito importante mostrar solidariedade com nossos vizinhos, que estão sendo atacados por um Estado cada vez mais autoritário e corrupto", declarou à AFP Emma Ehrlich, de 37 anos.

"Isto não é o que os nova-iorquinos querem", acrescentou. O ICE e a polícia "não representam os moradores desta cidade. Valorizamos os imigrantes, com documentos ou sem documentos".

Na noite de quarta-feira, durante o segundo e último debate da eleição pela prefeitura que começa no sábado, o favorito democrata, Zohran Mamdani, chamou o ICE de "entidade imprudente".

Seus rivais Andrew Cuomo (democrata concorrendo como independente) e Curtis Sliwa (republicano) argumentaram que as operações contra a venda de produtos falsificados deveriam ser efetuadas pela polícia da cidade, e não por agentes federais.

"Muitos agentes federais deportam pessoas. E agora chegam a Nova York (...). Não vamos tolerar o ICE em nossa cidade", disse Lorelei Cream, uma manifestante de 18 anos.

A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, uma firme opositora de Trump, fez um apelo à opinião pública para que forneça informações, fotos e vídeos sobre as atividades do ICE na cidade.

pel/vla/ph/sla/lb/msr/dbh/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar