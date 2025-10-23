Candidatos à prefeitura de Nova York condenam operação migratória

Uma operação federal de imigração contra vendedores ambulantes na cidade de Nova York, realizada na terça-feira, provocou fortes protestos entre os moradores e a condenação unânime dos candidatos à prefeitura da cidade. O Departamento de Segurança Nacional informou que agentes federais detiveram nove "imigrantes ilegais" na terça-feira sob suspeita de diversos crimes, incluindo a venda de produtos falsificados.

Os nova-iorquinos responderam à operação com passeatas na terça e na quarta-feira por algumas ruas de Manhattan, que exigiram a saída imediata do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) da cidade. "É muito importante mostrar solidariedade com nossos vizinhos, que estão sendo atacados por um Estado cada vez mais autoritário e corrupto", declarou à AFP Emma Ehrlich, de 37 anos. "Isto não é o que os nova-iorquinos querem", acrescentou. O ICE e a polícia "não representam os moradores desta cidade. Valorizamos os imigrantes, com documentos ou sem documentos". Na noite de quarta-feira, durante o segundo e último debate da eleição pela prefeitura que começa no sábado, o favorito democrata, Zohran Mamdani, chamou o ICE de "entidade imprudente".