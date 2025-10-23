Brasília se oferece como alternativa para sediar final da Libertadores de 2025

Brasília se ofereceu como alternativa para sediar a final da Copa Libertadores de 2025, no dia 29 de novembro, no lugar de Lima, diante da tensão social na capital peruana, informou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O governo interino de José Jerí no Peru declarou na noite da última terça-feira estado de emergência em Lima, em meio a manifestações contra a insegurança causada pelo crime organizado.

A Conmebol não se pronunciou sobre uma eventual mudança de local da final, mas uma fonte vinculada à logística da partida disse nesta quinta-feira (23) à AFP que a confederação ainda não considera essa possibilidade. "Não temos plano B", afirmou a fonte, que garante que a Conmebol mantém contato constante com as autoridades peruanas desde a destituição da ex-presidente Dina Boluarte no dia 10 de outubro. "Diante do estado de emergência decretado em Lima, no Peru, ofereci Brasília como sede alternativa para a final da Libertadores 2025", escreveu Ibaneis Rocha em sua conta na rede social X. Na publicação, o governador do DF informou que formalizou sua proposta em ofícios enviados à Conmebol e à CBF disponibilizando o estádio Mané Garrincha para sediar a final.