Brasília se oferece como alternativa para sediar final da Libertadores de 2025

Brasília se ofereceu como alternativa para sediar a final da Copa Libertadores de 2025, no dia 29 de novembro, no lugar de Lima, diante da tensão social na capital peruana, informou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

O governo interino de José Jerí no Peru declarou na noite da última terça-feira estado de emergência em Lima, em meio a manifestações contra a insegurança causada pelo crime organizado.

A Conmebol não se pronunciou sobre uma eventual mudança de local da final, mas uma fonte vinculada à logística da partida disse nesta quinta-feira (23) à AFP que a confederação ainda não considera essa possibilidade.

"Não temos plano B", afirmou a fonte, que garante que a Conmebol mantém contato constante com as autoridades peruanas desde a destituição da ex-presidente Dina Boluarte no dia 10 de outubro.

"Diante do estado de emergência decretado em Lima, no Peru, ofereci Brasília como sede alternativa para a final da Libertadores 2025", escreveu Ibaneis Rocha em sua conta na rede social X.

Na publicação, o governador do DF informou que formalizou sua proposta em ofícios enviados à Conmebol e à CBF disponibilizando o estádio Mané Garrincha para sediar a final.

"Nossa cidade conta com ampla rede hoteleira, infraestrutura urbana e serviços de qualidade, além de experiência consolidada em grandes eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos", acrescentou Rocha.

A semifinal da Libertadores conta com dois times brasileiros, Flamengo e Palmeiras, que enfrentam, respectivamente, o argentino Racing e a equatoriana LDU.

Na quarta-feira, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 no jogo de ida. O Palmeiras encara a LDU no Equador nesta quinta-feira no primeiro jogo do duelo.

