Berlim quer pagar afetados por shutdown de Trump na Alemanha

Governo alemão promete assumir temporariamente os salários de civis que trabalham em bases dos militares dos EUA no país, ameaçados por causa do congelamento orçamentário em Washington.O governo alemão pretende assumir temporariamente a responsabilidade pelo pagamento dos salários de milhares de funcionários civis das Forças Armadas dos EUA estacionadas na Alemanha, que estão ameaçados de perdas salariais devido ao congelamento orçamentário nos EUA. "O governo federal iniciará gastos não programados para garantir que os salários de outubro sejam pagos em dia", disse nesta quarta-feira (22/10) uma porta-voz do Ministério das Finanças alemão, acrescentando ser esperado um posterior reembolso das despesas por parte dos EUA. O porta-voz ressaltou que pagamentos salariais para os cerca de 11 mil funcionários é "também um sinal de solidariedade com as Forças Armadas dos EUA estacionadas na Alemanha e seus funcionários civis". Receio Na véspera, o sindicato Verdi já havia declarado que os funcionários locais continuaram a receber seus salários durante as paralisações anteriores do governo americano, mas expressou receio de que o atual governo do presidente Donald Trump suspenda os pagamentos. O sindicato argumentou que a suspensão dos pagamentos constituiria uma clara violação da lei alemã e pediu uma solução para evitar que isso ocorra. Entre os locais particularmente afetados estariam Ramstein, Kaiserslautern, Wiesbaden e Stuttgart, bem como áreas de treinamento militar no estado da Baviera. A porta-voz do Ministério das Finanças disse à agência de notícias AFP que ainda não está claro se os pagamentos dos EUA continuarão a chegar, apesar da paralisação. No entanto, o governo federal em Berlim e o estado alemão da Renânia-Palatinado chegaram a um acordo para garantir o pagamento dos salários e evitar quaisquer problemas, acrescentou. ip/md (AFP, DPA, Reuters)