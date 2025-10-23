ATP anuncia novo Masters 1000 na Arábia Saudita 'a partir de 2028'

"A partir de 2028" será realizado um novo torneio de Masters 1000 de tênis, anunciaram nesta quinta-feira (23) a ATP e a Surj Sports Investiment, empresa de investimentos esportivos do rico fundo público saudita (PIF). Disputado em quadra dura, o torneio deverá acontecer "no início da temporada", em uma cidade que ainda será definida, e terá "uma semana" de duração, explicou em entrevista em Paris o presidente da ATP, Andrea Gaudezi.

Até agora, a ATP só tinha dois torneios na região do Golfo, Doha e Catar, tradicionalmente disputados em fevereiro. A nova competição, que não será obrigatória, ao contrário da maioria dos Masters 1000, poderá ser organizada em datas próximas a esses dois. Embora o valor investido pela Surj para sediar este novo Masters 1000 não tenha sido revelado, "o tênis provou nas últimas décadas que gera retorno sobre o investimento" para seus financiadores, observou o gerente geral da empresa, Danny Townsend. Surj e ATP estão considerando, segundo Townsend, "três opções" de cidade-sede.

"Mas existe a chance de ser Riad", dado que é o principal centro esportivo e de negócios do país, acrescentou. Criada em 1990, a categoria Masters 1000 engloba os nove torneios mais importantes do circuito da ATP depois dos quatro Grand Slams: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri, Roma, Canadá, Cincinnati, Xangai e Paris. A Arábia Saudita aumentou sua presença no esporte mundial, e especialmente no tênis, nos últimos anos. Desde 2024, o país recebe o WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores jogadoras da temporada no circuito feminino.