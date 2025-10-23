Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ATP anuncia novo Masters 1000 na Arábia Saudita 'a partir de 2028'

AFP Autor
Tipo Notícia

"A partir de 2028" será realizado um novo torneio de Masters 1000 de tênis, anunciaram nesta quinta-feira (23) a ATP e a Surj Sports Investiment, empresa de investimentos esportivos do rico fundo público saudita (PIF).

Disputado em quadra dura, o torneio deverá acontecer "no início da temporada", em uma cidade que ainda será definida, e terá "uma semana" de duração, explicou em entrevista em Paris o presidente da ATP, Andrea Gaudezi.

Até agora, a ATP só tinha dois torneios na região do Golfo, Doha e Catar, tradicionalmente disputados em fevereiro.

A nova competição, que não será obrigatória, ao contrário da maioria dos Masters 1000, poderá ser organizada em datas próximas a esses dois.

Embora o valor investido pela Surj para sediar este novo Masters 1000 não tenha sido revelado, "o tênis provou nas últimas décadas que gera retorno sobre o investimento" para seus financiadores, observou o gerente geral da empresa, Danny Townsend.

Surj e ATP estão considerando, segundo Townsend, "três opções" de cidade-sede.

"Mas existe a chance de ser Riad", dado que é o principal centro esportivo e de negócios do país, acrescentou.

Criada em 1990, a categoria Masters 1000 engloba os nove torneios mais importantes do circuito da ATP depois dos quatro Grand Slams: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri, Roma, Canadá, Cincinnati, Xangai e Paris.

A Arábia Saudita aumentou sua presença no esporte mundial, e especialmente no tênis, nos últimos anos. Desde 2024, o país recebe o WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores jogadoras da temporada no circuito feminino.

O PIF colocou seu nome no ranking da ATP e é patrocinador de vários Masters 1000, como Indian Wells, Miami e Madri.

