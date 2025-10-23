Ataques russos na Ucrânia matam dois jornalistas e um socorrista

Um ataque de drone russo matou dois jornalistas ucranianos na cidade de Kramatorsk, leste do país, e um bombardeio matou uma socorrista em uma localidade na região de Kharkiv (nordeste). A emissora FreedomTV, financiada pelo Estado, anunciou o falecimento dos jornalistas Olena Gramova e Yevguen Karmazin, que estavam em um posto de gasolina. Um terceiro jornalista, Alexander Kolichev, ficou ferido e foi hospitalizado.

Por sua vez, as equipes de emergência da região de Kharkiv lamentaram a morte de um socorrista após um ataque com drones que feriu outras cinco pessoas. O ataque interrompeu o tráfego ferroviário e provocou danos em uma sinagoga. A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 130 drones durante a noite contra seu território. Na capital Kiev, as sirenes de alerta foram acionadas após as explosões, que deixaram oito feridos, informaram as autoridades locais.

A Rússia intensificou os ataques contra a Ucrânia, em particular contra a rede de energia elétrica e a infraestrutura ferroviária. O Ministério da Defesa da Rússia informou que derrubou 139 drones ucranianos na madrugada de quinta-feira, principalmente sobre as áreas fronteiriças na região oeste. O governador da região de Ryazan, ao sudeste de Moscou, relatou um incêndio em uma fábrica industrial. Imagens compartilhadas nas redes sociais, que a AFP não conseguiu verificar com fontes independentes, mostravam uma refinaria de petróleo em chamas.