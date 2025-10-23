Argentinos questionam até quando 'tolerar' austeridade de Milei, diz economista

Os argentinos se perguntam "para quê e até quando" tolerar o plano de austeridade do presidente Javier Milei, disse à AFP o economista especialista em tendências sociais e consumo Guillermo Oliveto, às vésperas das eleições legislativas de meio de mandato no domingo (26). O autor de "Clase media argentina: entre el mito, la realidad y la esperanza" (sem tradução para o português) defende que o ajuste iniciado há quase dois anos pelo presidente argentino aprofundou uma fragmentação social que resultou em uma "sociedade dual": 30% vive bem e 70% sofre.

O governo deverá aplicar "resets" se quiser mudar o humor social, inicialmente benevolente e agora impaciente. Estas são suas principais reflexões: - Dois anos com Milei - "Milei é um caso absolutamente inédito: os argentinos detestam o ajuste (orçamentário). Eles gostam de viver bem. Que tenham votado em um senhor que vinha com uma motosserra expressa que chegaram a um momento muito sufocante com o modelo anterior". "Disseram: 'Votei nisto porque entendo que me permite curar de um processo que havia se tornado muito sufocante', mesmo que tenha que caminhar pelo deserto por um tempo. Isto deu a Milei um bônus, um extra de tolerância".

"Por isso ele pôde aplicar um ajuste duríssimo, com uma queda do consumo cotidiano só comparável à de 2002, que foi a pior crise da história da Argentina". - Impacto social - "A redução da inflação e a estabilidade, até há pouco tempo, do dólar, é um sucesso valorizado por grande parte da sociedade. Inclusive houve uma espécie de 'boom' de consumo para a classe alta ou média alta, cerca de 30% da população: vendas de carros, imóveis e viagens ao exterior".

"Agora, também encontramos em nossos estudos que 70%, composto pela classe média baixa, trabalhadora, chegam ao fim do mês no dia 15. 'Pago a dívida, as despesas fixas e fiquei sem dinheiro'". "A sociedade que coagula este formato de fragmentação é dual. E o que gera uma sociedade dual? Um consumo dual. Isto aprofundou um processo que já está em curso há anos". - Humor social -

"Hoje, começam a aparecer muitas pessoas que dizem: 'o que já era lento está se tornando eterno'. E questionam: 'Tudo bem, eu aguentei a motosserra, tive uma paciência inédita, seis meses, um ano, 2024. Em 2025, gostaria de ver algum oásis'". "Mas elas não veem isso. O que era um estado de espírito estoico, de prudência e moderação, agora se tornou sacrificial". - Paciência -