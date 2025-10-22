UE concorda em impor novas sanções contra Rússia por guerra na Ucrânia

A União Europeia concordou nesta quarta-feira (22) em impor novas sanções à Rússia devido à invasão da Ucrânia, com o objetivo de reduzir as receitas de Moscou provenientes da venda de hidrocarbonetos, informou a Dinamarca, que detém a presidência rotativa do bloco.

Estas sanções incluem a proibição da importação de gás natural da Rússia até 2027 e medidas adicionais contra a chamada frota fantasma de petroleiros que Moscou supostamente utiliza para evitar as sanções dos países ocidentais.