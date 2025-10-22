Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE concorda em impor novas sanções contra Rússia por guerra na Ucrânia

Autor AFP
Tipo Notícia

A União Europeia concordou nesta quarta-feira (22) em impor novas sanções à Rússia devido à invasão da Ucrânia, com o objetivo de reduzir as receitas de Moscou provenientes da venda de hidrocarbonetos, informou a Dinamarca, que detém a presidência rotativa do bloco. 

Estas sanções incluem a proibição da importação de gás natural da Rússia até 2027 e medidas adicionais contra a chamada frota fantasma de petroleiros que Moscou supostamente utiliza para evitar as sanções dos países ocidentais. 

Os 27 países do bloco também querem restringir as viagens dos diplomatas russos na Europa.

rússia ucrânia

