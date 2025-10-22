Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump: Xi pode ter uma grande influência em Putin, iremos conversar sobre Rússia-Ucrânia

Trump: Xi pode ter uma grande influência em Putin, iremos conversar sobre Rússia-Ucrânia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, projetou fazer "um acordo sobretudo" com a China, incluindo soja, em comentários para jornalistas nesta quarta-feira, 22. Ele afirmou que, quando conversar com seu homólogo chinês, Xi Jinping, irá discutir inclusive a guerra entre Rússia e Ucrânia e a compra de petróleo russo por Pequim.

Trump apontou que o presidente chinês pode ter uma "grande influência" sobre o presidente russo, Vladimir Putin. "Acho que Putin agora deseja negociar com a Ucrânia. Não queremos que a Rússia tenha toda a Ucrânia", afirmou, acrescentando que Putin mencionou uma desescalada nuclear, o que o deixa "bem".

O presidente disse que tomará medidas rápidas sobre a carne bovina para reduzir os preços e que pode ir à Suprema Corte para o caso de tarifas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar