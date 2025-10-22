Trump nega que EUA tenham autorizado uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, negou que o seu governo tenha autorizado o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia para atacar alvos em território da Rússia, como revelado por reportagem do The Wall Street Journal com base em relatos de autoridades americanas.

"É FAKE NEWS! Os EUA não tem nada a ver com esses mísseis, de onde quer que venham, ou com o que a Ucrânia faz com eles!", escreveu, em publicação na Truth Social no fim da tarde desta quarta-feira, 22.