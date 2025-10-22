Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que espera que 'enormes' sanções contra Rússia sejam de curta duração

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (22) que espera que as sanções contra as duas maiores petrolíferas da Rússia devido à falta de avanços nas negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia possam ser levantadas em breve.

"Estas são sanções enormes [...] e esperamos que não durem muito tempo. Esperamos que a guerra se resolva", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, durante reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

ft/aha/db/val/db/rpr

Tags

eua rússia

