Trump diz que espera que 'enormes' sanções contra Rússia sejam de curta duração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (22) que espera que as sanções contra as duas maiores petrolíferas da Rússia devido à falta de avanços nas negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia possam ser levantadas em breve.

"Estas são sanções enormes [...] e esperamos que não durem muito tempo. Esperamos que a guerra se resolva", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, durante reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.