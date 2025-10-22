Trump confirma demolição total de ala da Casa Branca para novo salão de baile

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira (22) que a icônica Ala Leste da Casa Branca será demolida por completo para a construção de um novo salão de festas, com um investimento de milhões de dólares. Trump disse a jornalistas no Salão Oval que, após consultar "os melhores arquitetos do mundo", decidiu que demolir completamente a Ala Leste seria preferível a uma demolição parcial.

"Será um dos salões de baile mais grandiosos do mundo", afirmou o presidente, enquanto imagens das paredes destruídas do edifício histórico geravam fortes críticas entre os opositores do projeto. Democratas acusaram o republicano de desrespeitar a residência presidencial ao demolir o setor onde tradicionalmente ficam os escritórios da primeira-dama. O presidente trabalha na Ala Oeste, e o casal reside na mansão principal. Eles também criticaram a reforma bilionária quando o país enfrenta uma paralisação orçamentária, conhecida como shutdown, e os americanos sofrem com o alto custo de vida. Trump, no entanto, tem insistido em que o projeto não será financiado com recursos públicos, mas com fundos privados de "patriotas generosos e empresas magníficas".

O presidente estimou o custo da demolição em 300 milhões de dólares (cerca de 1,6 bilhão de reais), um aumento em relação aos 250 milhões de dólares (cerca de 1,3 bilhão de reais) informados pela Casa Branca há alguns dias. O salão, de 8.300 metros quadrados, terá capacidade para mil pessoas. Segundo Trump, ele é necessário para realizar jantares de Estado maiores e outros eventos que atualmente ocorrem em tendas. A obra levantou dúvidas, já que críticos denunciaram falta de transparência e se queixaram de que não houve aviso prévio nem consultas públicas.