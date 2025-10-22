Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SpaceX desativa mais de 2.500 receptores Starlink em centros de fraude cibernética em Mianmar

Autor AFP
Tipo Notícia

A SpaceX cortou o serviço de mais de 2.500 receptores Starlink usados em centros de fraude cibernética em Mianmar, anunciou nesta quarta-feira (22) uma diretora da empresa americana.

A AFP revelou na semana passada um aumento na construção de complexos dedicados a fraudes online em Mianmar, assim como um crescimento explosivo no uso dos dispositivos Starlink para a atividade ilícita.

As redes empregam dezenas de milhares de pessoas, algumas sob condições de trabalho forçado segundo a ONU, e desviam bilhões de dólares de internautas ao redor do mundo.

"A SpaceX identificou e desativou mais de 2.500 receptores Starlink próximos a locais suspeitos de serem centros de fraude" em Mianmar, anunciou na rede social X Lauren Dreyer, vice-presidente de operações comerciais da Starlink na SpaceX.

Um correspondente da AFP observou centenas de pessoas fugindo a pé, de moto ou em caminhonetes de um dos maiores complexos de fraude do país, o KK Park, perto da fronteira com a Tailândia.

Um ex-funcionário do complexo informou que as operações das autoridades contra o complexo prosseguem.

Na segunda-feira, a junta militar que governa Mianmar anunciou uma operação no KK Park e a apreensão de 30 receptores Starlink, ou seja, apenas uma fração dos realmente utilizados no local.

