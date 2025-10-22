Para as mulheres políticas japonesas, a luta continua após eleição de Takaichi

Pela primeira vez, uma mulher governa o Japão. Mas a "vitória simbólica" da nomeação de Sanae Takaichi não altera as expectativas sociais sobre outras políticas, pressionadas a priorizar suas famílias em detrimento de suas carreiras. A AFP entrevistou três políticas locais sobre os obstáculos que enfrentam no mundo masculino da política japonesa.

- "Nunca tivemos uma mulher prefeita" - Quando Makoto Sasaki se candidatou às eleições municipais de uma cidade no nordeste do Japão aos 26 anos, alguns eleitores recomendaram que ela formasse uma família em vez de se dedicar à política. Dois anos depois, Sasaki ocupa uma das 22 cadeiras do conselho municipal de Miyako, cuja metade é ocupada por homens com mais de 70 anos. Há apenas três mulheres. No Japão, os papéis de gênero permanecem rigidamente enraizados. Espera-se que as mulheres cuidem da casa e da família, mesmo quando trabalham. Elas estão amplamente sub-representadas na política e nos negócios.

"Enquanto não abordarmos as estruturas sociais, como a disparidade de gênero, a distribuição das tarefas domésticas, o trabalho de cuidados", o número de mulheres na política "não aumentará", considera Sasaki. Takaichi, do ala conservadora do Partido Liberal Democrático (PLD) e admiradora de Margaret Thatcher, prometeu um governo com uma proporção "escandinava" de mulheres... mas no final nomeou apenas duas. Sasaki considera "extraordinário" que uma mulher lidere o país, mas duvida que a conservadora Takaichi promova a igualdade de gênero.

"Minha província, Iwate, nunca teve uma governadora nem uma prefeita", lamenta. O Japão ocupa o 118º lugar entre 148 no relatório de 2025 do Fórum Econômico Mundial sobre a disparidade de gênero. A Câmara Baixa do Parlamento tem apenas 15% de mulheres. Após retornar a Miyako depois de viver em várias grandes cidades, Sasaki queria mudar a política em nível local.

Mas rapidamente enfrentou preconceitos: "Disseram-me que eu não poderia me casar se trabalhasse tanto", ou que "não seria uma adulta realizada sem ter filhos". - "As mães devem comparecer" - Em Toma (oeste), Chihiro Igarashi, de 37 anos, política local e mãe de dois filhos pequenos, confessa estar "constantemente preocupada" por ter que conciliar sua vida familiar com seu mandato.