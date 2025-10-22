Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Noruega promove na ONU resolução para exigir que Israel facilite ajuda aos palestinos

A Noruega apresentará um projeto de resolução à Assembleia Geral da ONU para exigir que Israel suspenda as suas restrições de ajuda humanitária aos palestinos, anunciou nesta quarta-feira (22) o ministro das Relações Exteriores, após o parecer emitido pela Corte Internacional de Justiça (CIJ).

"A Noruega tem a intenção de dar seguimento a esta decisão da CIJ com uma nova resolução na Assembleia Geral da ONU", declarou o ministro Barth Eide em coletiva de imprensa.

"Nenhum país pode se colocar acima de suas obrigações nos termos do direito internacional. Isso é fundamental, tanto para os palestinos como para todas as demais populações que vivem em situações de guerra e conflito", acrescentou.

O ministério apontou depois que a Noruega apresentará esta resolução "junto com vários outros países" para apoiar o parecer da CIJ e contribuir para que suas conclusões tenham um efeito concreto.

A Noruega já havia impulsionado a resolução da ONU que solicitou à CIJ um "parecer consultivo" sobre as obrigações de Israel.

A Corte determinou nesta quarta-feira que Israel está obrigado, segundo o direito internacional, a facilitar o envio de ajuda à Gaza e a cobrir as necessidades básicas da população palestina.

"Há mais de dois anos, os habitantes de Gaza vivem um inferno na terra (...) e durante longos períodos Israel tem bloqueado a ajuda humanitária na região", apontou Barth Eide.

"Na Cisjordânia, a ocupação e a violência dos colonos pioram, e lá também Israel impõe restrições rigorosas à ajuda e assistência humanitária destinadas aos palestinos", acrescentou.

As relações entre Noruega e Israel ficaram tensas desde que o país escandinavo reconheceu oficialmente o Estado da Palestina em maio de 2024, juntamente com Espanha e Irlanda.

