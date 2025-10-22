Noruega promove na ONU resolução para exigir que Israel facilite ajuda aos palestinos

A Noruega apresentará um projeto de resolução à Assembleia Geral da ONU para exigir que Israel suspenda as suas restrições de ajuda humanitária aos palestinos, anunciou nesta quarta-feira (22) o ministro das Relações Exteriores, após o parecer emitido pela Corte Internacional de Justiça (CIJ). "A Noruega tem a intenção de dar seguimento a esta decisão da CIJ com uma nova resolução na Assembleia Geral da ONU", declarou o ministro Barth Eide em coletiva de imprensa.

"Nenhum país pode se colocar acima de suas obrigações nos termos do direito internacional. Isso é fundamental, tanto para os palestinos como para todas as demais populações que vivem em situações de guerra e conflito", acrescentou. O ministério apontou depois que a Noruega apresentará esta resolução "junto com vários outros países" para apoiar o parecer da CIJ e contribuir para que suas conclusões tenham um efeito concreto. A Noruega já havia impulsionado a resolução da ONU que solicitou à CIJ um "parecer consultivo" sobre as obrigações de Israel. A Corte determinou nesta quarta-feira que Israel está obrigado, segundo o direito internacional, a facilitar o envio de ajuda à Gaza e a cobrir as necessidades básicas da população palestina.