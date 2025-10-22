Negociações entre Boeing e trabalhadores têm novo revés após 80 dias de greve

As negociações iniciadas na última segunda-feira entre a fabricante de aeronaves Boeing e o sindicato que representa os trabalhadores do setor de Defesa sofreram um novo revés, anunciou a empresa americana nesta quarta-feira (22). Cerca de 3.200 trabalhadores de fábricas em Missouri e Illinois, representados pelo sindicato Distrito 837 da Associação Internacional de Maquinistas Aeroespaciais (IAM), estão em greve desde 4 de agosto.

"Depois de passar dois dias com um mediador federal, apresentamos ao sindicato uma oferta revisada de contrato social que leva em conta os comentários que recebemos de vocês", disse, em mensagem aos grevistas, o encarregado da divisão Boeing Air Dominance, Dan Gillian. "Infelizmente, depois de falar durante várias semanas de seu processo democrático, os dirigentes da IAM se negam a lhes permitir votar esta oferta e ter a oportunidade de pôr fim à greve", acrescentou. O sindicato se limitou a dizer: "Não submeteremos a oferta da Boeing a votação." O IAM é um dos maiores sindicatos da América do Norte e representa cerca de 600.000 trabalhadores da indústria aeroespacial, de Defesa, construção naval, transporte, cuidado com a saúde, manufatura, e outros.