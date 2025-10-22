Naufrágio na costa da Tunísia deixa 40 migrantes mortos, entre eles vários bebês

Ao menos 40 migrantes da África Subsaariana, incluindo vários bebês, morreram no mar na costa da Tunísia nesta quarta-feira (22), enquanto tentavam chegar à Europa, informou uma fonte do Ministério Público à AFP. A embarcação precária, com 70 pessoas a bordo, afundou perto de Salakta, uma cidade costeira perto de Mahdia, no sudeste do país.

Quarenta pessoas morreram e 30 foram resgatadas, disse Walid Chtabri, porta-voz do Ministério Público de Mahdia. O oficial de justiça não pôde fornecer mais detalhes sobre o ponto de partida da embarcação ou a causa do naufrágio. A rota central do Mediterrâneo é considerada particularmente perigosa. Desde 2014, 32.803 migrantes morreram ou desapareceram nessa travessia, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A Tunísia, cujo litoral está localizado em alguns pontos a menos de 150 km da ilha italiana de Lampedusa, tornou-se nos últimos anos — junto com a Líbia — um dos principais pontos de partida no norte da África para aqueles que buscam chegar à Europa.