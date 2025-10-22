Marido da nova primeira-ministra japonesa promete apoio 'discreto'

O cônjuge da nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou que dará seu apoio como um "marido discreto", cozinhando para ela, mas permanecendo longe dos holofotes, informou a imprensa nipônica. O ex-deputado Taku Yamamoto fez as declarações um dia após a conservadora Takaichi, uma admiradora da britânica Margaret Thatcher, ser nomeada chefe de Governo após estabelecer um acordo de coalizão de última hora.

"Diferente do Ocidente, é melhor que o casal se mantenha afastado dos holofotes", afirmou Yamamoto na terça-feira, segundo o canal Fukui Television. Ele disse que é essencial que Takaichi, que venceu no início do mês a disputa pela liderança do governante Partido Liberal Democrático (PLD), possa trabalhar com a coalizão "para perseguir sua visão como primeira-ministra". "Quero oferecer um apoio sólido, como 'marido discreto', para garantir que minha presença não se torne um obstáculo para isso", acrescentou, segundo o jornal Asahi, a Fuji Television e outros meios de comunicação. Yamamoto, ex-parlamentar do PLD, se casou com Takaichi em 2004, mas o casal se divorciou em 2017 alegando "diferenças em suas opiniões políticas".

Os dois casaram novamente em 2021, depois que supostamente Yamamoto apoiou Takaichi quando ela concorreu às eleições para a presidência do PLD naquele ano. Ele perdeu a cadeira na Câmara Baixa nas eleições antecipadas após a votação. As opiniões de Sanae Takaichi sobre gênero a colocam à direita de um PLD já bastante conservador. Ela, por exemplo, se opõe à revisão de uma lei do século XIX que obriga pessoas casadas a compartilhar o mesmo sobrenome, uma norma que afeta principalmente as mulheres.