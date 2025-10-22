Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maduro diz que Venezuela tem 5.000 mísseis russos ante ameaças dos EUA

Autor AFP
O presidente Nicolás Maduro disse, nesta quarta-feira (22), que a Venezuela dispõe de 5.000 mísseis antiaéreos portáteis de fabricação russa para defender o país quando denuncia uma ameaça militar dos Estados Unidos.

Após enviar uma flotilha de contratorpedeiros, embarcações com forças especiais a bordo e um submarino ao Mar do Caribe, os Estados Unidos iniciaram em 2 de setembro uma série de ataques sem precedentes contra o que classificam de lanchas "narcoterroristas" procedentes da Venezuela.

Maduro classificou essas operações de ameaça e assédio, e assegura que buscam sua derrocada.

"Qualquer força militar do mundo conhece o poder dos Igla-S e a Venezuela tem nada mais e nada menos que 5.000 Igla-S em postos-chave da defesa antiaérea para garantir a paz", disse Maduro em um ato na televisão, acompanhado de integrantes do alto comando militar.

O Igla-S é um sistema portátil de defesa antiaérea desenhado para derrubar aeronaves em baixa altitude.

O míssil já foi usado em exercícios militares ordenados por Maduro em resposta ao destacamento militar americano.

