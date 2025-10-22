Liverpool goleia Eintracht Frankfurt (5-1) na Champions e interrompe série de derrotas

Depois de quatro jogos consecutivos com derrota, o Liverpool reagiu em grande estilo nesta quarta-feira (22), com uma goleada sobre o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, na Alemanha, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Em má fase, os 'Reds' precisavam de uma vitória para evitar complicações e agora somam seis pontos na tabela da Champions, três atrás dos times com 100% de aproveitamento até aqui (Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Arsenal, Bayern de Munique e Real Madrid).

Nesta quarta-feira, o Liverpool temeu outro desastre quando o Eintracht abriu o placar aos 26 minutos, com um chute cruzado de Rasmus Nissen Kristensen. Mas Hugo Ekitiké (34'), ex-jogador do time de Frankfurt, empatou pouco depois ao ficar cara a cara com o goleiro Michael Zetterer. A virada dos ingleses veio cinto minutos depois, quando o zagueiro holandês Virgil Van Dijk marcou de cabeça (39'). E antes do intervalo, Ibrahima Konaté fez o terceiro (44'). O segundo tempo foi de domínio total do Liverpool.